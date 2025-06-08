Yeni sezon kadro planlaması için Florian Wirtz ile ilgilenen Liverpool, Bayer Leverkusen ile anlaşmaya çok yakın.



Bild'in haberine göre Liverpool'un hücum oyuncusu için yaptığı 130 milyon euro değerindeki teklif reddedildi. İki taraf da bonuslarla birlikte 140 milyon euro'da anlaşmaya sıcak bakıyor.



Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol atarken 15 de asist yaptı.



