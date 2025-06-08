08 Haziran
Portekiz-İspanya
22:00
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
2-390'
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Florian Wirtz Liverpool yolcusu!

Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz için 130 milyonluk teklif reddedildi, bonuslarla 140 milyon euroya anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

calendar 08 Haziran 2025 20:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Florian Wirtz Liverpool yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon kadro planlaması için Florian Wirtz ile ilgilenen Liverpool, Bayer Leverkusen ile anlaşmaya çok yakın.

Bild'in haberine göre Liverpool'un hücum oyuncusu için yaptığı 130 milyon euro değerindeki teklif reddedildi. İki taraf da bonuslarla birlikte 140 milyon euro'da anlaşmaya sıcak bakıyor.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol atarken 15 de asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.