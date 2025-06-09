08 Haziran
Portekiz-İspanya
7-5
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
3-3
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Ronaldo, Al Nassr'da kalacağını açıkladı!

Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi zaferinin ardından geleceği ile alakalı açıklama yaptı.

calendar 09 Haziran 2025 09:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 10:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ronaldo, Al Nassr'da kalacağını açıkladı!
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Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıldır giydiği Al Nassr ile sözleşmesi bu sezon sona ermişti.

Geleceği belirsiz olan dünya yıldızının nereye gideceği herkes tarafından merak konusu olmuştu. İsmi birçok takım ile geçen Portekizli yıldızın FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılacak bir takıma transfer olacağı öne sürülmüştü ancak Ronaldo bu iddiaları yalanlamıştı.

AL NASSR İLE DEVAM

Ronaldo, çıkan tüm bu iddialara Uluslar Ligi zaferinin ardından yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam edeceğini ifade etti.

105 MAÇTA 93 GOL

Al Nassr ile 2.5 yılda 105 maça çıkan Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 105 gol, 19 asist kaydetti.

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