09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Beşiktaş'tan Okafor ilgisi!

Beşiktaş, Milan forması giyen İsviçreli kanat Noah Okafor için bir girişimde bulundu.

calendar 09 Haziran 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Okafor ilgisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Milan forması giyen Noah Okafor ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Maurizio Russo'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen İsviçreli forvet Okafor için girişimlerde bulundu. Ancak transferde iki önemli konunun olduğu belirtildi.

Transferde önemli konuların başında Milan oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma zorunluğu ile elinden çıkarmak istiyor. Bu önemli noktalardan bir diğeri ise Okafor'un ise bu transferi kabul edip etmeyeceği şu anda soru işareti olarak görülüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'ye kiralanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti. 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.