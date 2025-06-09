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Trabzonspor'da Dragus'a Süper Lig'den talip çıktı!

Trabzonspor'da Rumen futbolcu Denis Dragus'un talipleri artıyor.

calendar 09 Haziran 2025 14:42
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Dragus'a Süper Lig'den talip çıktı!
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Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor'a transfer edilen Denis Dragus'un durumu merak konusu oldu.

Yabancı sorunu bulunan ve kadrosundan birkaç yabancıyla yollarını ayırması gereken Trabzonspor'da ciddi çalışmalar söz konusu…

Romanya ile milli takımda bulunan Dragus'a Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi.

GÖZTEPE DRAGUS'U KİRALAMAK İSTİYOR

Oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak isteyen Göztepe'nin yakın süreçte resmi teklifle Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Trabzonspor'un ise Göztepe'den Romulo'ya ilgisi olduğu biliniyor. (61 Saat)


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