Trabzonspor'da Dragus'a Süper Lig'den talip çıktı!

Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor'a transfer edilen Denis Dragus'un durumu merak konusu oldu.



Yabancı sorunu bulunan ve kadrosundan birkaç yabancıyla yollarını ayırması gereken Trabzonspor'da ciddi çalışmalar söz konusu…



Romanya ile milli takımda bulunan Dragus'a Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi.



GÖZTEPE DRAGUS'U KİRALAMAK İSTİYOR



Oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak isteyen Göztepe'nin yakın süreçte resmi teklifle Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.



Trabzonspor'un ise Göztepe'den Romulo'ya ilgisi olduğu biliniyor. (61 Saat)



