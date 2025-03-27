Bayramda Gratis açık mı, kapalı mı? - 2025

2025 yılı Ramazan Bayramı'nın gelmesi birlikte, Gratis'in bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine ihtiyaç duyanlar, Gratis'in bayramda açık olup olmadığını araştırıyor.



Gratis 2025'te Bayramda Açık Olacak mı?



Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan Gratis, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.



Gratis Çalışma Saatleri 2025



Hafta içi: 09.00-21.00



Cumartesi: 09.00-20.00



Pazar: Kapalı



Gratis Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:



Gratis'in resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



Gratis'in müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.



Yakınınızdaki Gratis mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.





Haber ile daha fazlasına ulaşın: