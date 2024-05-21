Haber Tarihi: 21 Mayıs 2024 16:29 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 16:29

Atalanta-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Leverkusen maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda final heyecanı yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ve Leverkusen kozlarını paylaşacak. Atalanta - Leverkusen maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta - Bayer Leverkusen maçı şifresiz mi? İşte, mücadeleye ilişkin ayrıntılar…

Atalanta-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Leverkusen maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
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Almanya'da rüya gibi sezonu geride bırakan Xabi Alonso'nun öğrencileri, Avrupa Ligi'ni kazanarak bu başarısını taçlandırmak istiyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta ise bu sezon Avrupa'da kritik maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Kupanın favorisi olarak gösterilen Liverpool'u çeyrek finalde eleyen İtalyan ekibi yarı finalde ise Marsilya'yı mağlup etti. Bayer Leverkusen ise Karabağ, West Ham United ve son olarak Roma'yı devirerek finale adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi finalinde 90 dakikada eşitlik bozulmadığı takdirde önce 15'er dakikalık iki devre oynanacak eşitliğin devam etmesi durumunda kupayı müzesine götürecek takımı penaltı atışları belirleyecek. Peki Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Atalanta - Leverkusen maçına ilişkin bilgiler…

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İrlanda'da yaşanacak. Dublin şehrinde bulunan Dublin Arena'da oynanacak Atalanta - Leverkusen mücadelesi 22 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun en önemli iki numaralı organizasyonun final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Atalanta - Bayer Leverkusen karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin 4'Üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

LEVERKUSEN'İN FİNAL YOLCULUĞU

Alman ekibi bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

H Grubu'nda mücadele eden Leverkusen grup aşamasında Karabağ, Molde, Hacken gibi takımlarla oynadığı 6 mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.

Bu mücadelelerde rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde sie sadece 3 gol gördü. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ'ı, çeyrek finalde West Ham United'ı ve yarı finalde Romayı toplamda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ATALANTA FİNAL YOLCULUĞU

D Grubu'nda yer alan Atalanta ise Sporting Lizbon, Sturm Graz gibi takımların bulunduğu grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

İtalyan ekibi son 16 turunda Sporting Lizbon'u, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Marsilya'yı toplamda 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
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