Atalanta-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Leverkusen maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Almanya'da rüya gibi sezonu geride bırakan Xabi Alonso'nun öğrencileri, Avrupa Ligi'ni kazanarak bu başarısını taçlandırmak istiyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta ise bu sezon Avrupa'da kritik maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Kupanın favorisi olarak gösterilen Liverpool'u çeyrek finalde eleyen İtalyan ekibi yarı finalde ise Marsilya'yı mağlup etti. Bayer Leverkusen ise Karabağ, West Ham United ve son olarak Roma'yı devirerek finale adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi finalinde 90 dakikada eşitlik bozulmadığı takdirde önce 15'er dakikalık iki devre oynanacak eşitliğin devam etmesi durumunda kupayı müzesine götürecek takımı penaltı atışları belirleyecek. Peki Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Atalanta - Leverkusen maçına ilişkin bilgiler…

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İrlanda'da yaşanacak. Dublin şehrinde bulunan Dublin Arena'da oynanacak Atalanta - Leverkusen mücadelesi 22 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Avrupa futbolunun en önemli iki numaralı organizasyonun final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Atalanta - Bayer Leverkusen karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin 4'Üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

Alman ekibi bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

H Grubu'nda mücadele eden Leverkusen grup aşamasında Karabağ, Molde, Hacken gibi takımlarla oynadığı 6 mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.

Bu mücadelelerde rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde sie sadece 3 gol gördü. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ'ı, çeyrek finalde West Ham United'ı ve yarı finalde Romayı toplamda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

D Grubu'nda yer alan Atalanta ise Sporting Lizbon, Sturm Graz gibi takımların bulunduğu grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

İtalyan ekibi son 16 turunda Sporting Lizbon'u, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Marsilya'yı toplamda 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.