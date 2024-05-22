2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Bu sezon İspanya'da mutlu sona ulaşan Real Madrid, Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Edin Terzic yönetimindeki Alman ekibi Atletico Madrid ve PSG gibi takımları saf dışı bırakarak final oynamaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Kupa ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen bir oyuncunun elinde yükselecek. İspanyol devi futbol otoriteleri tarafından kupanın favorisi olarak gösterilirken daha önce oynadığı 17 finalde sadece 3 kez kaybetti. Dortmund - Real Madrid maçının detayları belli oldu. Peki Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Devler Ligi finaline ilişkin son bilgiler…

Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli organizasyonunun final heyecanı bu yıl İngiltere'de yaşanacak.

Dortmund - Real Madrid finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Londra şehrindeki Wembley'de Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fransız François Letexier olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Real Madrid, 6'da 6 yaptı. Napoli, Braga, Union Berlin gibi takımlara şans tanımayan eflatun-beyazlılar grup aşamasında 18 puan topladı.

Son 16 turunda Leipzig'i deviren İspanyol ekibi çeyrek finalde kupanın favorisi Manchester City'i elerken yarı finalde ise Bayern Münih'e şans tanımadı.

Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde en zorlu grup olarak ifade edilen F Grubu'nu lider tamamladı. PSG, Milan ve Newcastle United gibi zorlu rakipler karşısında 11 puan topladı.

Alman ekibi, son 16 turunda PSV'yi, çeyrek finalde ise Atletico Madrid'i mağlup etti. Dortmund yarı finalde ise Fransız devi Paris Saint - Germain karşısında kazanarak finale yükseldi.