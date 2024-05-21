Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2024 YÖK açıklaması

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bahar dönemi vizelerinin ardından final sınavları yapılacak ardından ise eğitim dönemi sona erecek. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?



