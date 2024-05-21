Haber Tarihi: 21 Mayıs 2024 17:55 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 17:55

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2024 YÖK açıklaması

Üniversiteler ne zaman kapanıyor sorusu, 2023-2024 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ederken gündemde yer alıyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki 2024 yılında üniversiteler ne zaman tatil olacak? İşte, merak edilen o detaylar

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2024 YÖK açıklaması
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Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bahar dönemi vizelerinin ardından final sınavları yapılacak ardından ise eğitim dönemi sona erecek. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?
Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.

Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.
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