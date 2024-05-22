Haber Tarihi: 22 Mayıs 2024 12:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 12:15

Sokak hayvanları uyutulacak mı? Karar çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanıyor. Peki, sokak hayvanları uyutulacak mı? Karar çıktı

Sokak hayvanları uyutulacak mı? Karar çıktı
Abone Ol
Kimi zaman şiddete uğrayan, kimi zaman tecavüz edilen sokak hayvanlarına yapılan her türlü işkencenin bedeli sadece para cezası ile sınırlı kalıyor. Hayvanseverler tarafından mücadele edilse de bu konuda henüz bir çözüm gelmedi. Şimdilerde ise büyük tartışmalara neden olan uyutma formülü gündeme geldi...

Hayvan hakları savunucuları ve vicdanı olan herkes bunun etik olmadığını ve kalıcı bir çözüm olmayacağı hakkında hemfikir. Uyutmanın yerine kısırlaştırma, aşılamalar belediyelerin daha fazla ilgisi ve sahiplendirme programları gibi daha insancıl ve sürdürülebilir çözümler öneriliyor.

Ayrıca, toplum bilinci ve hayvan refahı için eğitici kampanyaların artırılması gerektiği de vurgulanıyor.

SOKAK HAYVANLARINI UYUTMAK ÇÖZÜM OLUR MU?

AK Parti'nin sunduğu düzenlemede, hayvan hakları yasa teklifi kapsamında sahiplenilmeyen hayvanın iğne ile uyutulması yani yaşamına son verilmesi formülü masada.

Bu yöntem dışında kesin çözüm olmadığını söyleyen AK Parti yetkilileri, yasanın meclis tatile girmeden önce yasalaşması için hızla çalışıyor.

Defalarca yapılan yasal düzenlemelere rağmen yeterli tedavi sürecinden geçemeyen ve belediyenin yetersiz barınaklarında var olamayan sokak köpekleri sorunu bir türlü çözülemedi.

Tartışmalar sürerken bu kez radikal bir öneri geldi. ABD ve İngiltere'de olduğu gibi sahiplenilmeyen hayvanin iğne ile uyutulması yani hayatına son verilmesi bir yöntem olarak artık masada.

Önümüzdeki hafta hukuk sistemine ilk kez hayvanlar için 'ötenazi' çalışması girmiş olacak.

Teklifin meclis tatile girmeden önce muhalefete götürülmesi ardından da yasalaştırılması gündemde.

Hayvan hakları savunucularının tepkiler nedeniyle bu zamana kadar ötelenen uyutma formülü, bu kez tasarı olacak meclise gidecek.

SOKAK KÖPEKLERİNE ÖTENAZİ UYGULAMASI HAKKINDA DETAYLAR

Belediyelerin kapasitesi kadar sokak köpeklerini toplaması ardından, tedavileri yapılan hayvanların kısırlaştırılması sonrası sahiplendirilme ilanında yer alacak. Yasa ile belirlenecek sürede sahiplenilmeyen hayvan iğne ile uyutulacak, yani hayatına son verilecek.

Sahiplenilen hayvanlar ile sahiplenecek kişiler takip edilecek. Sokağa hayvan terk edilmesine de yaptırım gelecek.

Bu şekilde sokaktaki köpeklerin sayısının azalması ile bir süre sonra Avrupa ölçülerine gelmesi hedefleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor Türkiye Kupası Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor
Robert Lewandowski: 'Mbappe bizi korkutmuyor!' Barcelona Robert Lewandowski: "Mbappe bizi korkutmuyor!"
Inter, kişisel borç nedeniyle haczedildi; kulübün sahibi değişti Inter Inter, kişisel borç nedeniyle haczedildi; kulübün sahibi değişti
2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Gündem 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı
Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti! Adana Demirspor Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti!
Simeone, Sörloth için 38 milyon euro ödetecek! Atletico Madrid Simeone, Sörloth için 38 milyon euro ödetecek!
Göztepe'de rota Sambacılar Göztepe Göztepe'de rota Sambacılar
Altay'da teknik ekip beklemede Spor Toto 2. Lig Altay'da teknik ekip beklemede
Daha fazla göster
 Reklam 
1
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı
2
Sacha Boey'den geleceği için karar
3
Fenerbahçe'den 7 isim PFDK'ye sevk edildi
4
Nicolo Zaniolo ameliyat oldu
5
Konyaspor'dan Galatasaray açıklaması!
6
Fenerbahçe'de Mert Hakan gelişmesi!
7
Okan Buruk derbinin faturasını kesti, yıldızlar kulübeye

SON HABERLER

yukarı ok