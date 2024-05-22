Sokak hayvanları uyutulacak mı? Karar çıktı

Kimi zaman şiddete uğrayan, kimi zaman tecavüz edilen sokak hayvanlarına yapılan her türlü işkencenin bedeli sadece para cezası ile sınırlı kalıyor. Hayvanseverler tarafından mücadele edilse de bu konuda henüz bir çözüm gelmedi. Şimdilerde ise büyük tartışmalara neden olan uyutma formülü gündeme geldi...

Hayvan hakları savunucuları ve vicdanı olan herkes bunun etik olmadığını ve kalıcı bir çözüm olmayacağı hakkında hemfikir. Uyutmanın yerine kısırlaştırma, aşılamalar belediyelerin daha fazla ilgisi ve sahiplendirme programları gibi daha insancıl ve sürdürülebilir çözümler öneriliyor.

Ayrıca, toplum bilinci ve hayvan refahı için eğitici kampanyaların artırılması gerektiği de vurgulanıyor.

AK Parti'nin sunduğu düzenlemede, hayvan hakları yasa teklifi kapsamında sahiplenilmeyen hayvanın iğne ile uyutulması yani yaşamına son verilmesi formülü masada.

Bu yöntem dışında kesin çözüm olmadığını söyleyen AK Parti yetkilileri, yasanın meclis tatile girmeden önce yasalaşması için hızla çalışıyor.

Defalarca yapılan yasal düzenlemelere rağmen yeterli tedavi sürecinden geçemeyen ve belediyenin yetersiz barınaklarında var olamayan sokak köpekleri sorunu bir türlü çözülemedi.

Tartışmalar sürerken bu kez radikal bir öneri geldi. ABD ve İngiltere'de olduğu gibi sahiplenilmeyen hayvanin iğne ile uyutulması yani hayatına son verilmesi bir yöntem olarak artık masada.

Önümüzdeki hafta hukuk sistemine ilk kez hayvanlar için 'ötenazi' çalışması girmiş olacak.

Teklifin meclis tatile girmeden önce muhalefete götürülmesi ardından da yasalaştırılması gündemde.

Hayvan hakları savunucularının tepkiler nedeniyle bu zamana kadar ötelenen uyutma formülü, bu kez tasarı olacak meclise gidecek.

Belediyelerin kapasitesi kadar sokak köpeklerini toplaması ardından, tedavileri yapılan hayvanların kısırlaştırılması sonrası sahiplendirilme ilanında yer alacak. Yasa ile belirlenecek sürede sahiplenilmeyen hayvan iğne ile uyutulacak, yani hayatına son verilecek.

Sahiplenilen hayvanlar ile sahiplenecek kişiler takip edilecek. Sokağa hayvan terk edilmesine de yaptırım gelecek.

Bu şekilde sokaktaki köpeklerin sayısının azalması ile bir süre sonra Avrupa ölçülerine gelmesi hedefleniyor.