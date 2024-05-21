Haber Tarihi: 21 Mayıs 2024 14:35 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 14:35

LGS ne zaman? 2024 LGS'ye kaç gün kaldı?

2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, LGS sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?

LGS ne zaman? 2024 LGS'ye kaç gün kaldı?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları ardından sınava katılım gösterecek adaylar LGS sınav yerleri sorgulaması yapıyor. MEB LGS sınav tarihleri duyuruldu. Haziran ayında iki oturumda gerçekleşecek olan LGS sınav giriş belgesi alınmadan sınava katılım yapılamayacak. Yayınlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde sınava gireceği merkez, bina, salon gibi bilgiler yer alacak. Peki LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MEB e okul LGS sınav yerleri/giriş belgesi alma ekranı 2024

 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
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