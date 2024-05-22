Haber Tarihi: 22 Mayıs 2024 15:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 15:37

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Prens 2. Sezon, 9 Nisan 2024'te BluTV'de yayınlanmaya başladı ve izleyicilerle buluştu. İlk sezonun başarısını yakalayan dizi, yeni sezonda da eğlenceli ve absürt hikayeleriyle izleyicileri ekranlara kitlemeye devam ediyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Abone Ol
Prens dizisi ilk sezonundan sonra şimdi de 2. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Prens'in 2. sezon tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Peki, Prens 2. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Farklı yerlere dağılmış karakterler tekrar Bongomia'ya döner ve bir aile birleşmesi gerçekleşir. Döndüklerinde Kalesh'i tahtta bulan Prens ve diğer aile üyeleri bu durumu umursamaz, hepsi tahtın sorumluluğundan kurtulduğuna sevinmiş gibidir. Bir yandan da Anarkhia ile Csillia arasında bir soğuk savaş başlar. Phillip ile Hasharia'nın düğününde Bongomia'lılar ile Saksonyalılar tanışır. Düğüne gerçekleşen baskın ise herkesi şoke edecektir.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye'nin ilk yerleşik 'Virtual Production' stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisi 'Prens' ikinci sezonuyla yayında.

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Prens, yeni bölümüyle 30 Mayıs Salı 19.00'da BluTV'de yayınlanacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Juventus'ta Motta için geri sayım! Juventus Juventus'ta Motta için geri sayım!
MKE Ankaragücü, kendi işini kendi bitirmek istiyor Ankaragücü MKE Ankaragücü, kendi işini kendi bitirmek istiyor
Atletico'da Çağlar Söyüncü ve 9 futbolcu için karar! Fenerbahçe Atletico'da Çağlar Söyüncü ve 9 futbolcu için karar!
Yapı Kredi Bankası satıldı mı, satılıyor mu, kime satıldı? Gündem Yapı Kredi Bankası satıldı mı, satılıyor mu, kime satıldı?
Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor Türkiye Kupası Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor
Robert Lewandowski: 'Mbappe bizi korkutmuyor!' Barcelona Robert Lewandowski: "Mbappe bizi korkutmuyor!"
Inter, kişisel borç nedeniyle haczedildi; kulübün sahibi değişti Inter Inter, kişisel borç nedeniyle haczedildi; kulübün sahibi değişti
2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Gündem 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Simeone, Sörloth için 38 milyon euro ödetecek!
2
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı
3
UEFA'dan Türkiye'ye iki final!
4
Okan Buruk derbinin faturasını kesti, yıldızlar kulübeye
5
Fenerbahçe'de Mert Hakan gelişmesi!
6
Sacha Boey'den geleceği için karar
7
Atletico'da Çağlar Söyüncü ve 9 futbolcu için karar!

SON HABERLER

yukarı ok