Uğurcan Çakır: "Lütfen futbol konuşulsun"

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Lütfen futbol konuşulsun'
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22 Mayıs 2024 20:03
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Finale çok önem verdiklerini söyleyen Uğurcan, "Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak." dedi.

Futbolun konuşulması istediğini söyleyen Uğurcan, "Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını umuyorum. Bu sene özelinde üçüncülük ve kupa hedefimiz vardı. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz." sözlerini sarf etti.
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