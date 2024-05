Türkiye Kupası Basın Toplantısı

Türkiye Kupası finali öncesinde Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ve Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklamaların tamamı:



Necip Uysal: "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Trabzonspor'a iyi hazırlandık. Yarın da çıkıp kupayı almak istiyoruz. Bu sene taraftarlarımız çok iyi atmosferler yarattı ama karşılığını veremedik. Yarın onları sevindirmek istiyoruz."



Serdar Topraktepe: "Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olur inşallah. Beşiktaş her zaman şampiyonlukları kovalar ama bu sene biraz geride kaldık. Kupayı kazanıp taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz."



Serdar Topraktepe: "Muleka ve Ghezzal 2 gündür idmana çıkıyorlar. Rashica'nın bir sıkıntısı vardı ama o da bugün idmana çıktı. Bütün futbolcularımız yarın oynamak istiyorlar."

Necip Uysal: "Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."



Necip Uysal: "Taraftarın desteği hep arkamızdaydı, yarın da o desteği bekliyoruz ve sahada her şeyimizi vereceğiz."



Serdar Topratepe: "Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum."



Necip Uysal: "Kazanırsam Beşiktaş'taki 9. kupam olacak. Türkiye'de 100 maç iyi oynasanız bir sonraki maçta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben bunlara bakmıyorum, işime bakıyorum."



Serdar Topraktepe: "Necip, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Hiçbir zaman 'Ben oynamam' dediğini görmedim. Beşiktaş'ta olması bizim için büyük bir şans."



TRABZONSPOR CEPHESİ



Abdullah Avcı: "Final oynamak harika bir şey. 159 takım arasından 2 takım finalde şu anda. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez kazanmış bu kupayı, eşitlemek istiyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum. Karşımızda bu ülkenin en değerli takımlarından Beşiktaş var. İyi bir mücadele olacak. Analizleri yaptık. Bireysel olarak yetenekli oyuncuları var. Bizde takım anlayışı biraz daha iyi gibi. Final oynamak çok değerli. Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum."



Uğurcan Çakır: "Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak."



Uğurcan Çakır: "Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını umuyorum. Bu sene özelinde üçüncülük ve kupa hedefimiz vardı. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz."

Abdullah Avcı: "Final oynamak herkes için değerlidir, herkes kazanıyor aslında. Kaybeden de madalya alıyor maç sonunda. Yarıştığım tüm kategorilerde oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bu işin mükafatı olan kupaları kazanmaya çalıştım. Final oynayan her takım başarılıdır. Futbolun iyileştirme gücünün dışına çıkmayalım lütfen, üslubumuza dikkat edelim. Bu hafta bitince herkes transferleri konuşmaya başlayacak ve yarış devam edecek."



Abdullah Avcı: "6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz."



Abdullah Avcı: "Necip ile 7 ay çalışma fırsatı buldum, harika bir insan. Bir tanesi de bizim yanımızda (Uğurcan). Altyapımızdan gelmiş ve şu an takım kaptanlığı yapıyor. Bu oyunculara ülke olarak sahip çıkmamız gerekiyor."











