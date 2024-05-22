Haber Tarihi: 22 Mayıs 2024 14:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 14:28

İl içi atamalar açıklandı mı? 2024 İl içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak

Öğretmenler için oldukça önemli olan il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için gözler MEB atama sonuç ekranına çevrildi. Öğretmenlerin gündeminde il içi atama sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı yer alıyor. İl içi tayin ve atama sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

İl içi atamalar açıklandı mı? 2024 İl içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak
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Öğretmenlerin İl içi tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı il içi atama sonuçları için gözler MEBBİS sorgulama ekranında. Milli Eğitin Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe yayımladığı takvimde yer vermişti. Peki, 2024 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB il içi tayin sonuçları nasıl sorgulanır?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atamaları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

MEB öğretmen il içi ve iller arası atama sonuçları MEBBİS üzerinden öğrenilecek.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
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