Aziz Yıldırım: 'Şampiyonlukları notere götüreceğim'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 1959 öncesi şampiyonluklara dair açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlukları noterden tasdikleyeceğini açıklayan Yıldırım, "Bizim şampiyonluklarımızın yılı belli mi? Notere gidip tasdik ettireceğiz ve TFF'ye göndereceğiz. Sonrasını TFF düşünsün." ifadelerini kullandı.
Daha önce TFF'nin konu hakkında komisyon kurması hakkında da konuşan Yıldırım, "Komisyonu falan boş verin. Ben kurdum komisyonu. Ben tespit edeceğim, doğruysa belgeleri, bilgileri TFF'ye göndereceğim." sözlerini sarf etti.
Şampiyonlukları noterden tasdikleyeceğini açıklayan Yıldırım, "Bizim şampiyonluklarımızın yılı belli mi? Notere gidip tasdik ettireceğiz ve TFF'ye göndereceğiz. Sonrasını TFF düşünsün." ifadelerini kullandı.
Daha önce TFF'nin konu hakkında komisyon kurması hakkında da konuşan Yıldırım, "Komisyonu falan boş verin. Ben kurdum komisyonu. Ben tespit edeceğim, doğruysa belgeleri, bilgileri TFF'ye göndereceğim." sözlerini sarf etti.
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