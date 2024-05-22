Haber Tarihi: 22 Mayıs 2024 17:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 17:08

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 EGM polis tayin sonuçları

2024 polis tayinlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023'de haziran ayında yapılan polis tayinleriyle birlikte şark (doğu) görevi atamaları da belli olmuştu. Şimdi gözler EGM tarafından yapılacak olan 2024 yılı polis tayin sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 EGM polis tayin sonuçları
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Polis tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruyu bekleyen polislerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli olacak. İşte, EGM polis tayin sonuçlarında son bilgiler...

2024 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı polis atama ve tayinlerini bekleyen adaylar, yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.

2024 polis tayinlerinin de mayıs-haziran aylarında yapılması bekleniyor.

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından açıklanan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.
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