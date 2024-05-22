Haber Tarihi: 22 Mayıs 2024 12:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 12:48

DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman?

2024-KPSS Lisans başvurularının bir kısmı geride kaldı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise henüz başlamadı. Peki, DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman?
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl Eylül ayında yapılacak. Söz konusu oturumun başvuruları ise Ağustos ayında alınacak. İşte, 2024 DHBT takvimi...

KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS DHBT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.
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