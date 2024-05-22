Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı, Olur mu? 2024

Kurban Bayramı'na yaklaşırken kamu ve özel sektör çalışanları tatil heyecanına kapıldı. Bu yıl Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın resmi tatilinin 4 gün süreceği kesinleşti. Peki, tatil 9 güne uzayacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi günü olacak. Bayramın ilk günü 16 Haziran Pazar, 2. günü 17 Haziran Pazartesi, 3. günü 18 Haziran Salı ve son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Bu nedenle öğrenciler ek tatil yapamayacak ve yeni eğitim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tatilin 9 güne uzatılması ihtimali konuşuluyor. Resmi bir açıklama olmasa da, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak değerlendirilmesi halinde bayram tatili 9 güne ulaşabilir.

Kurban Bayramı boyunca bankalar, kamu kurumları, eczaneler, noterler, hastanelerin büyük bir kısmı ve birçok işletme kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler de nöbet sistemine göre çalışacak.