Yapı Kredi Bankası satıldı mı, satılıyor mu, kime satıldı?

Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçerken, konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.



Reuters'a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak Koç Grubu'nun elindeki yüzde 61.2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8.5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi.



Konuya yakın bir diğer kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını kaydetti.



İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre, Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.



Koç Holding ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank, Reuters'ın konu ile ilgili sorularına cevap vermedi. Öte yandan görüşmelerin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.



Bloomberg haber ajansı nisanda duyurmuştu



Bloomberg haber ajansında nisan başında yer alan haberin ardından Koç Holding varlıkları hakkında her zaman değerlendirme yürütülebildiğine belirtmiş ancak açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmadığını duyurmuştu.



O dönemde yaklaşık 7.6 milyar dolar piyasa değeri bulunan bankanın, aradan geçen zamanda hisselerdeki yükselişin de etkisiyle piyasa değeri dün itibarıyla 291 milyar liraya, yani 9.1 milyar dolara yükseldi.



Koç Holding'in Yapı Kredi'de yüzde 20.2 oranında doğrudan payı bulunurken, bankanın yüzde 61.2'si Koç Grubu olarak adlandırılan Koç ailesi ve şirketlerinin elinde bulunuyor. Koç Grubu, İtalyan UniCredit'in bankadaki eşit ortaklık hisselerini satmasından bu yana tek büyük ortak konumunda bulunuyor.



Koç Holding'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama



Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'nda sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin devam ettiğini, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını bildirdi.



Koç Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:



"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."



Şirket hisseleri borsada nasıl hareket etti?



Koç Holding'in, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçildiği haberlerinin ardından Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası hisseleri tavan fiyata yükseldi.



Güne 246,50 TL'den başlayan Koç Holding hisseleri, çıkan haberlerin ardından hızlı yükselerek tavan fiyata yükseldi ve hissenin değeri 270,25 TL oldu.



Yapı Kredi Bankası'nın hisseleri ise, güne 34,54 TL'den başlarken, 37,96 TL ile tavan oldu.

