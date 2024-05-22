Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024

Nvidia, heyecanla beklenen ilk çeyrek bilançosunu çarşamba günü piyasa kapanışı sonrasında açıklayacak.



Yatırımcılar, şirketin Veri Merkezi segmentindeki devam eden büyümeyi ve yeni Blackwell platformu hakkındaki güncellemeleri yakından takip edecek.



Analistlerin konsensüs beklentisi, Nvidia'nın 24,65 milyar dolar gelir açıklaması yönünde. Bu beklentinin önceki çeyreğe göre yükselişe işaret ettiği gösteriyor ve geçen yılın aynı döneme göre şirketin gelirlerini üç katından fazla artırdığı anlamına geldiği belirtilebilir.



Net kârın da 12,87 milyar dolar olması bekleniyor, ki bu rakamın Nvidia'nın geçen yıl kaydedilen 2,04 milyar dolarlık kârın çok üzerinde olduğu söylenebilir. Hisse başına kâr ise geçen yılın aynı dönemde 0,82 dolar olurken, bu çeyrekte 5,17 dolar olarak tahmin ediliyor.



77% seviyelerinde olan brüt kâr marjının bu çeyrekte de sabit kalması öngörülüyor.



Veri Merkezi Gelirleri Odakta



Yapay zekâ trendinin erken yararlanıcılarından biri olarak konumlanan Nvidia, yakın zamanda ChatGPT'nin üreticisi OpenAI tarafından düzenlenen GPT-4o lansmanında övgü aldı.



Şirketin Veri Merkezi segmenti, yapay zekâ iş yüklerini çalıştırabilen gelişmiş bilgi işlem çipleri için artan talep nedeniyle hızla büyüdü. Veri Merkezi geliri, son çeyrekte rekor kırarak 18,4 milyar dolara ulaştı.



Veri Merkezi gelirleri, son bilançoda toplam gelirlerin yaklaşık 76%'sını oluşturuyordu.



CEO Jensen Huang, bilanço sonrası yaptığı açıklamalarda yapay zekâ çiplerine olan talebin 2025 ve sonrasında da güçlü kalacağını ifade etmişti.



Bu çeyrekte ise analistler, Veri Merkezi gelirinin 21,2 milyar dolara ulaşmasını ve yıllık 495% büyüme göstermesini bekliyor.



Çin İhracat Kısıtlamaları Gelirleri Baskılayabilir



2023'ün başlarında, ABD Nvidia'nın en popüler yapay zekâ çipleri olan H100 ve A800'ün Çin'e ihracatını yasaklamıştı. Bu yıl ise ABD Ticaret Bakanlığı yapay zekâ çiplerinin ihracatına ilişkin kısıtlamaları güncelledi.



Yeni kurallara göre bu gelişmiş çipleri içeren dizüstü bilgisayarların sevkiyatı yasaklandı. Son bilanço sonrasında açıklamalarda bulunan CEO Jensen Huang, Veri Merkezi gelirlerinin bu kısıtlamalardan etkilendiğini belirtti.



Çin kısıtlamaları, Nvidia'nın ilk çeyrekteki performansını etkileyebilir, ancak bu durum şirketin genel büyümesi için büyük bir endişe kaynağı olmayabilir.



Ek olarak Huang, ABD düzenlemelerine uyum sağlamak için Çinli müşteriler için uygun çiplerin yeniden tasarlanacağını bildirdi.



Blackwell Platformuna İlişkin Daha Fazla Detay Takip Edilecek



Nvidia, Mart ayında GTC olarak adlandırılan yıllık GPU teknoloji konferansında en yeni yapay zeka destekli teknolojisi Blackwell platformunu tanıtmıştı.



Bu platform, "dünyanın en güçlü çipi" olarak nitelendirilen Blackwell çipini, büyük dil modelleri için yeni Tensor çekirdeklerini, yeni hızlandırıcıları ve GB200 Grace Blackwell Süperçip'i içeriyor.



Nvidia, yeni sistemin fiyatlandırması veya genel kullanılabilirliği hakkında özel bilgiler vermese de Blackwell'in bu yılın sonlarında Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) ve Alphabet'i (GOOGL) kapsayan ortaklar aracılığıyla sunulacağını bildirdi.



Şirket, yapay zekâ destekli çipler için artan talebi karşılamakta zorlanıyor ve Wall Street bu durumun devam edeceğini öngörüyor. DETAYLANDIR



Opsiyon Piyasalarında Risk İştahı Azaldı

Opsiyon piyasaları, geçmişe kıyasla Nvidia bilançosundaki volatilitenin daha düşük olduğuna işaret ediyor.



Piyasalarda Nvidia'nın ilk çeyrek bilançosu için 8,5%'lik bir fiyat hareketi beklendiği ve bu oranın son beş çeyrekten üçüne göre daha düşük olduğu belirtilebilir.



Bu 8,5%lik oran, 200 milyar dolarlık bir volatiliteye işaret ediyor. Bu rakamın S&P 500 şirketlerinin yaklaşık 90%'ının piyasa değerinden daha büyük olduğu söylenebilir.



8,5%'lik hareket, büyük ölçekli olarak kabul görse de Nvidia'nın son bilançosu sonrasında hisselerinde kaydedilen 16,4%'lük yükselişin çok altında kaldığı ve son sekiz çeyrekte izlenen ortalama 12%'lik hareketten de daha az agresif olduğu ifade edilebilir.



Genellikle bir şirket hem gelir hem de kâr tahminlerini aştığında endeksten daha iyi performans gösterir. Ancak bu bilanço sezonunda, beklentileri aşan şirketlerin ertesi gün S&P 500'ü sadece 0,30% oranında geçtiği dikkat çekiyor. Bu oranın geçmişte 1,50% olan tarihi ortalamadan oldukça düşük olduğu ve bunun da piyasa beklentilerinin bu çeyrekte çok yüksek olmasından kaynaklandığı ifade edilebilir.



Tersine, eğer bir şirket gelir ve kâr beklentilerini karşılayamazsa çoğunlukla S&P 500 endeksinden daha kötü performans gösterir. Bu sezon, beklentilerin altında kalan şirketler S&P 500'e göre 3,50% daha kötü performans göstermiş. Bu oranın tarihi ortalama olan 2,40%'ın oldukça üzerinde olduğu söylenebilir. Bu da yüksek beklentilerin olduğu bu sezonda beklentileri karşılayamayan şirketlerin daha sert cezalandırıldığını gösteriyor.



Nvidia Rallisinin Genele Yayılması Bekleniyor



Öte yandan Nvidia bilançosunun tüm piyasalarda etkili olabileceği belirtilebilir. 2,30 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Nvidia'daki olası bir düşüş, yatırımcılarda yapay zekâ rallisine ilişkin endişelere neden olabilir. Dolayısıyla; yarı iletken şirketleri, yapay zekâ odaklı şirketler, Nasdaq ve kripto para piyasaları Nvidia'nın finansal sonuçlarından etkilenme potansiyeline sahip.



Ayrıca, yapay zekâ trendinin artık sadece Nvidia'da değil, piyasanın tümüne yayılması öngörülüyor. BofA analistleri, yapay zekanın enerji, hammadde ve hizmetler gibi sektörlere de yayıldığını ve pazarın artık genişlemesi gerektiğini ifade ediyor.



Nvidia'nın son 12 ay içinde S&P 500 kâr büyümesinin 37%'sini oluşturarak endeks kârlılığını yukarı çektiği belirtilebilir. Ancak BofA analistleri, önümüzdeki 12 ay için bu oranın 9%'a düşmesi öngörüyor.



Hedef Fiyatlar Yukarı Revize Edildi

Wall Street, bilanço öncesinde Nvidia'nın hedef fiyatını yukarı revize ediyor. Güncelde şirketin 12 aylık konsensüs hedef fiyatı 1.057,76 dolar seviyesinde bulunuyor.



Hedef fiyat revizelerine ilişkin detaylı bir okuma için "Wall Street, Bilanço Öncesi Nvidia'nın Hedef Fiyatını Yükseltiyor" başlıklı içeriğimize göz atabilirsin.

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