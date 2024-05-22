Haber Tarihi: 22 Mayıs 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 14:56

Ben Bu Cihana Sığmazam final mi, neden final yapıyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam izleyicisini üzen bir karara imza attı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Burak Çelik'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam final kararı aldı. İzleyiciler de "Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yapıyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Dizi 20 Eylül 2022'de 1. bölümüyle yayın hayatına başlamıştı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bitiyor mu, neden bitiyor? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam final bölümü ile ilgili detaylar!

Ben Bu Cihana Sığmazam final mi, neden final yapıyor?
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Atv ekranlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", izleyicilerini üzen bir kararla final yapmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Burak Çelik gibi başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizi, 20 Eylül 2022'de ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin final kararı, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. "Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yapıyor?" sorusu, sosyal medyada en çok aranan konular arasına girdi.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Burak Çelik'in başrollerini paylaştığı, aksiyon ve dram dolu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, iki sezonluk serüveninin ardından final yapıyor. Dizi, 28 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacak 68. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Başlangıcından itibaren izleyicilerden büyük ilgi gören Ben Bu Cihana Sığmazam, son bölümlerinde reytinglerde düşüş yaşamıştı. Bu düşüşün, dizinin final kararında etkili olduğu tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer. Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister. Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer. Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

Cezayir, Tura'ya hiç beklemediği bir karşılık vererek dengeleri değiştirir. Tura ise hem Cezayir'den hem de Ruslardan kurtulmak için büyük bir tuzak kurar. Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
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