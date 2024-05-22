Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir?

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, 22 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 8510 sayılı kararla yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, seferberlik ve savaş hallerinde uygulanacak insan gücü planlaması ile İnsan Gücü Özel Planı esaslarını, bu konuda işbirliği yapılacak bakanlıkları, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri kapsar.







Yönetmeliğin bazı önemli maddeleri şunlardır:





Amaç: Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç duyulan insan gücünün planlanması ve temin edilmesi.

Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç duyulan insan gücünün planlanması ve temin edilmesi. Kapsam: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Esaslar: İnsan Gücü Özel Planı'nın hazırlanması ve uygulanması. Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç duyulan insan gücünün temini için gerekli tedbirlerin alınması. Seferberlik ve savaş hallerinde çalışacak personelin eğitimi ve yetiştirilmesi. Seferberlik ve savaş hallerinde çalışacak personelin iaşe, giyim ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması. Seferberlik ve savaş hallerinde çalışacak personelin sağlık hizmetlerinin sağlanması.

Yetkiler: İnsan Gücü Özel Planı'nın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili görevler Milli Savunma Bakanlığı'na verilmiştir. Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç duyulan insan gücünün temini ile ilgili görevler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiştir.

Yürürlük: Bu Yönetmelik, 22 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için:











Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Daire Başkanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.msb.gov.tr/

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin tam metnine ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20576.pdf

Yönetmelikle ilgili diğer bilgiler:







