Inter, kişisel borç nedeniyle haczedildi; kulübün sahibi değişti

İtalyan devi Inter, kulüp sahibi Steven Zhang'in 386 milyon euro'luk borcunu ödeyememesi nedeniyle haczedildi ve yeni sahip Amerikan fon şirketi Oaktree oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter, kişisel borç nedeniyle haczedildi; kulübün sahibi değişti
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22 Mayıs 2024 13:22
İtalya'da sezonu şampiyon bitiren Inter'in sahibi kişisel borç nedeniyle değişti.

Inter'in eski sahibi olan Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree'ye olan 386 milyon euro'luk borcunu ödeyemedi ve şirket de bunun üzerine Inter'in yüzde 99.6 hissesine el koydu.

KİŞİSEL BORÇ YÜZÜNDEN INTER HACZEDİLDİ

Salıyı çarşambaya bağlayan gece 12'ye kadar vakti olan Zhang, bu sürede borcunu ödeyemedi ve bunun üzerine sahibi olduğu Inter haczedildi. Oaktree, kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yaptı ve kulübün yeni sahibi olduğunu duyurdu.

Fiilen Inter'in sahibi olan Oaktree, 15-20 günlük yasal sürecin ve işlemlerin ardından 'resmi' olarak da kulübün sahibi olacak.

INTER'DE 7 KUPA KAZANDI

Kulübü efsanevi başkan Massimo Moratti'den alan Steven Zhang, Inter başkanı olarak iki şampiyonluk, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandı.

Steven Zhang ile Inter, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini ise kaybetti.

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