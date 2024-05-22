UEFA'dan Türkiye'ye iki final!

UEFA, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerini İstanbul'a verdi.



İki final de Beşiktaş'ın stadyumu Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Tüpraş Stadı, daha önce de UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.



2027 FİNALİ ANKARA'YA ALINABİLİR



Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada 2027'deki final için, "İnşaatı devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun işlemleri yetişirse 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni tarihimizde ilk kez başkentimize alabiliriz." diye konuştu.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA



UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandırmanın haklı gururunu yaşattık ülkemize. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da gurubumuzu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanmanın gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu da yaşamıştık. Bugün de iki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda İrlanda'nın başkenti Dublin'deyiz. Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni UEFA'da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park'ta, yani Tüpraş Stadyumu'nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni de yine Beşiktaş Park'ta yapma hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.



"2027'Yİ ANKARA'YA ALABİLİRİZ"



Adaylık başvuru sürecinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Büyükekşi, "UEFA, 17 Mayıs 2023 tarihinde bu finaller için adaylık sürecini başlatmıştı. 17 Temmuz 2023 tarihine kadarda başvurular için süre vermişti. Biz de TFF olarak Beşiktaş Park ile iki finale de aday olmuştuk. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için Almanya, Romanya ve İskoçya Futbol Federasyonları da aday olmuştu. Ancak yoğun çalışmamızla Türkiye kazandı. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali için de Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya aday olmuştu ancak yine yoğun çalışmamızla onu da biz kazandık. Ayrıca inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun işlemleri yetişirse 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni tarihimizde ilk kez başkentimize alabiliriz. Bütün bu süreçleri UEFA yönetimiyle, TFF yönetimiyle ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle istişare ederek geliştirdik. Bu muhteşem stadyumları yaptığı, ulaşım ve konaklama imkanlarımızın dünya standartlarının üstüne getirdiği için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize teşekkür ederim. Biz de çok çalışarak üzerimize düşeni yaptık ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliğinden sonra bugün de 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni Türkiye'ye getirdik." şeklinde konuştu.



"İNŞALLAH KUPA TÜRKİYE'DE KALIR"



Türk futbolunun gelişerek çok daha iyi bir seviyeye geleceğine olan inancını belirten Başkan Büyükekşi, "Türkiye, Avrupa ve dünya futbolunun yükselen yıldızı olacak. Milli takımımız FIFA dünya sıralamasında üst sıralara yükselmeye devam edecek. Ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacağız. İnşallah 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni de Türk kulüpleri oynar ve ülkemizde oynanacak finallerde Avrupa kupaları Türkiye'de kalır." diyerek sözlerini noktaladı.



ADAYLIK BAŞVURU SÜRECİNİN DETAYLARI



2026 ve 2027 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapılması için ilgili adaylık süreci UEFA tarafından 17 Mayıs 2023 tarihinde duyuruldu. Üye federasyonlara ilgi mektuplarını göndermeleri ve aday stadyumlarını belirlemeleri için 17 Temmuz 2023 tarihine kadar süre verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, aday stadyum olarak Beşiktaş Park'ı belirleyerek hem 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali hem de 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmak için ilgi mektubu gönderdi.



6 FARKLI ÜYE FEDERASYON BAŞVURU YAPTI



Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapmak için Almanya, Romanya ve İskoçya; UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapmak için ise Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya olmak üzere toplamda altı farklı üye federasyon başvuruda bulundu. İlgili finallerin ev sahipliği adaylık ön dosyaları 15 Kasım 2023 tarihinde, final dosyaları ise 21 Şubat 2024 tarihinde UEFA'ya teslim edildi.





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