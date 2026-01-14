13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
6-5
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Beşiktaş'ta Abraham giderse Promise David

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın olası transfer ihtimalini düşünerek Union Saint-Gilloise'nın dev golcüsü Promise David'i gündemine aldı.

14 Ocak 2026 08:37
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Abraham giderse Promise David
Beşiktaş'ta santrfor bölgesinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Tammy Abraham için Aston Villa'nın devreye girmesi üzerine teknik direktör Sergen Yalçın'a düşüncesi soruldu. Tecrübeli teknik adam, en az Abraham kalitesinde bir golcünün transfer edilmesi şartıyla transfere onay verdi.

Beşiktaş ve Aston Villa arasında bonservis bedeli pazarlıkları devam ediyor.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Abraham'ın takımdan ayrılması durumunda yerine alınacak isim ise Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David...

PİYASASI ARTTI

Nijerya asıllı golcü oyuncu için Beşiktaş sezon öncesinde 8 milyon euroluk sözleşme teklifinde bulunmuştu. 1,95 boyundaki dev golcünün piyasa değeri şu anda 12 milyon euro.

Beşiktaş, Abraham transferinde istediği bonservis ücretini elde ederse Promise David transferinde kullanacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
