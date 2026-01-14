Beşiktaş'ta Abraham giderse Promise David

Beşiktaş'ta santrfor bölgesinde büyük hareketlilik yaşanıyor.
Tammy Abraham için Aston Villa'nın devreye girmesi üzerine teknik direktör Sergen Yalçın'a düşüncesi soruldu. Tecrübeli teknik adam, en az Abraham kalitesinde bir golcünün transfer edilmesi şartıyla transfere onay verdi.
Beşiktaş ve Aston Villa arasında bonservis bedeli pazarlıkları devam ediyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Abraham'ın takımdan ayrılması durumunda yerine alınacak isim ise Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David...
PİYASASI ARTTI
Nijerya asıllı golcü oyuncu için Beşiktaş sezon öncesinde 8 milyon euroluk sözleşme teklifinde bulunmuştu. 1,95 boyundaki dev golcünün piyasa değeri şu anda 12 milyon euro.
Beşiktaş, Abraham transferinde istediği bonservis ücretini elde ederse Promise David transferinde kullanacak.
