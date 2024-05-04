Arda Güler oynadı, Bernabeu ayakta alkışladı

LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Arda Güler maça damgasını vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler oynadı, Bernabeu ayakta alkışladı
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04 Mayıs 2024 19:10
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 22:29
LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.

Arda Güler'in istatistikleri;

-65 dakika
-54 topla buluşma
-29/31 pas isabet
-3/6 çalım
-0/2 şut isabet
-1/6 orta isabeti
-3 rakip ceza sahasında topla buluşma 

ŞAMPİYONLUK GELDİ

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya 4-2 kaybetmesi sonrası şampiyonluğunu ilan etti.

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