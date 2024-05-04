Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

Ipswich Town, Champhionship son hafta maçında Huddersfield'i 2-0 mağlup etti ve Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

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Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
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04 Mayıs 2024 16:24
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 16:44
Ipswich Town, Champhionship son hafta maçında Huddersfield ile karşı karşıya geldi. Portman Road'da oynanan maçı Ipswich Town 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 27. dakikada Wes Burns, 48. dakikada Giraud-Hutchinson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Ipswich, Leicester'ın ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Böylelikle Ipswich, 22 yıl sonra Premier Lig'e çıkmış oldu. Konuk ekip, Champhionship'e de geçtiğimiz sezon çıkmıştı.

Huddersfield Town ise sezonu 45 puanla 23. sırada bitirdi ve küme düştü.

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