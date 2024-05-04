Haber Tarihi: 04 Mayıs 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 11:31

Sigaraya zam mı geldi? 4 Mayıs sigara fiyatları zamlı 2024

Sigaraya zam: 2024 sigara fiyatları güncel fiyat listesi belli oldu. Sigara fiyatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Nisan ayında 7 ile 9 lira arasında zamlanan sigaralara, Mayıs ayında bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar o ürünleri "Zam yağmuru devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı. Peki, sigaraya zam mı geldi? 4 Mayıs sigara fiyatları zamlı 2024

Sigaraya zam mı geldi? 4 Mayıs sigara fiyatları zamlı 2024
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna yeni zam geldiğini duyurdu. Yeni zamma göre en pahalı sigara 80 TL en ucuzu ise 63 TL oldu.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
 
Nisan ayında Türkiye'de satış yapan tüm üreticiler tarafından sigara fiyatlarına 7 ile 9 TL arasında bir zam yapılırken, artan fiyatlara alışamayan vatandaşlar yeni zam haberiyle şaşkınlığa uğradı. Mayıs ayında da sigara fiyatlarında 4 lira artış yapılacağı konuşulurken beklenen zam geldi. halihazırda fahiş oranda vergi uygulanan tütün ürünleri bu zamların ardından sigara tüketicileri için adeta cep yakacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar paylaşımında "Sigaraya bir zam daha, zam yağmuru devam ediyor, PM gurubuna #ZamGeldi " ifadelerini kullandı. İşte o ürünler:

TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN FAZLA SİGARA TÜKETEN ÜLKELERİ ARASINDA

Türkiye'de her 100 kişiden 27.3'ü tarafından düzenli olarak tüketilen sigara, bu alanda ülkemizi Avrupa'nın en çok sigara içen ikinci ülkesi konumuna getirirken, sigaralardan alınan yüksek vergi ve peş peşe yapılan zamlar tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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