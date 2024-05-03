Haber Tarihi: 03 Mayıs 2024 14:48 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 14:48

Hudutsuz Sevda final mi yapacak, ne zaman final yapacak?

"Hudutsuz Sevda" dizisi, son zamanlarda izleyiciler arasında büyük bir değişim ve sürpriz dalgası yaratıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı bu yapım, adeta bir oyuncu değişim rüzgarıyla gündeme gelmeye başladı. Dizide, peşi sıra veda edecek isimlerin haberleri dizi takipçileri arasında eleştirilmeye başlandı. Peki, Hudutsuz Sevda final mi yapacak, ne zaman final yapacak?

Hudutsuz Sevda final mi yapacak, ne zaman final yapacak?
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Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan ayrılık, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, diziden ayrılacak olan oyuncunun ismi sonunda netlik kazandı.

 HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nihat tarafından Fikret'i öldürmesi için gaza gelen Tamer, yanlışlıkla Tuncay Leto'yu vurarak öldürür. Leto'lar küçük oğullarının yasını tutarken bunu kimin yaptığını bulmaya çalışırlar. Artık çocuğunun olmayacağını öğrenen Zeynep, Halil İbrahim'e ilişkinin bittiğini söyler. Halil İbrahim acı çekse de savaşına devam etmek zorundadır. Daha fazla intikam almak için durmayan Nihat, yine Tamer'i kullanarak Levent'i öldürücektir. Tamerdeşifre olacak mı? Halil İbrahim Nihat'tan intikamını nasıl alacak?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye Leto'nun ani ölümü herkesi şok eder. Kapıya gelen jandarma Ceylan'ı gözaltına alırken, Halil İbrahim olayın neden olduğunu çözmeye çalışır. Ceylan kendisini azmettiren kişinin Zeynep olduğunu söyleyince ortalık iyice karışır. Halil İbrahim tutuklanan Zeynep'i cezaevinden çıkarmaya çalışırken Zeynep koğuşta şişlenir. Zeynep yaşayacak mı? Halil İbrahim Zeynep'in intikamını nasıl alacak?

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin finali hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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