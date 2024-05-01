Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? 2024

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Bitime 4 hafta kalırken Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak avantajlı durumda bulunuyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sezonun bitmesine 4 maç kala, 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi düğümün çözüleceği karşılaşma olabilir. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları:
GALATASARAY KALAN MAÇLAR
Süper Ligde son haftalar İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları...
93 puanlı Galatasaray'ın kalan maçları:
- Sivasspor | 5 Mayıs
- Fatih Karagümrük (D) | 12 Mayıs
- Fenerbahçe | 19 Mayıs
- Konyaspor (D) | 26 Mayıs
FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR
Süper Ligde son haftalar İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları...
89 puanlı Fenerbahçe'nin kalan maçları:
- Konyaspor (D) | 6 Mayıs
- Kayserispor | 12 Mayıs
- Galatasaray (D) | 19 Mayıs
- İstanbulspor | 26 Mayıs
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