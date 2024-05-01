Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 17:20 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 17:20

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? 2024

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman 2024, sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonun artık belli olacağı derbinin detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? 2024
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Bitime 4 hafta kalırken Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak avantajlı durumda bulunuyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sezonun bitmesine 4 maç kala, 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi düğümün çözüleceği karşılaşma olabilir. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları:

GALATASARAY KALAN MAÇLAR

Süper Ligde son haftalar İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları...
93 puanlı Galatasaray'ın kalan maçları:

- Sivasspor | 5 Mayıs

- Fatih Karagümrük (D) | 12 Mayıs

- Fenerbahçe | 19 Mayıs

- Konyaspor (D) | 26 Mayıs

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

Süper Ligde son haftalar İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları...

89 puanlı Fenerbahçe'nin kalan maçları:

- Konyaspor (D) | 6 Mayıs

- Kayserispor | 12 Mayıs

- Galatasaray (D) | 19 Mayıs

- İstanbulspor | 26 Mayıs
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