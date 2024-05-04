Haber Tarihi: 04 Mayıs 2024 14:21 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 14:22

Gaddar final mi yapıyor? Gaddar ne zaman, neden bitiyor?

FOX TV'nin yeni dizisi Gaddar ile ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu yeni dizi Gaddar'n yayın günü oldukça tartışılmıştı. Cuma akşamlarının yeni soluğu olan dizinin final yapacağı öne sürüldü. Peki, Gaddar final mi yapacak? Gaddar ne zaman, neden bitiyor?

Gaddar final mi yapıyor? Gaddar ne zaman, neden bitiyor?
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İddialı dizilerin yayınlandığı Cuma akşamına yeni bir soluk daha eklenmiş ve Gaddar dizisi de Cuma akşamları ekrana gelmeye başlamıştı. Diziyi merak edenler ise yayın gününü eleştirmiş ve dizinin Cuma akşamı değil de başka bir gün yayınlanmasını talep etmişti. Cuma akşamları ekrana gelen diziyle ilgili sevenlerini üzecek bir iddia gündeme geldi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Dağhan rolüyle sevenlerinin karşısına geçtiği Gaddar dizisinin reytinglerde bekleneni karşılayamadığı için final yapacağı iddia ediliyor. İşte detaylar…

GADDAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Gaddar dizisinin reytingleri ilk iki bölümde orta seviyede olsa da sosyal medyada artan ilgi dikkat çekiyor. Ancak, dizinin geleceği hala belirsiz. Dizinin ne zaman biteceği veya final yapacağına dair net bir tarih yok. Ancak, dizinin yaklaşık olarak 20 bölüm boyunca devam edeceği yönünde yorumlar yapılıyor.

13. BÖLÜMDE FİNAL İDDİASI

Büyük umutlarla ekran macerasına başlayan Gaddar dizisinin reytinglerde bekleneni karşılayamadığı ve düşük reyting aldığı için final kararı aldığı iddialar arasında. Dizinin 13. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacağı da iddialar arasında.
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