Atletico deplasmanda 3 puanı tek golle aldı

LaLiga karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico deplasmanda 3 puanı tek golle aldı
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04 Mayıs 2024 23:57
LaLiga'nın 34. haftasında Atletico Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Rodrigo Riquelme kaydetti.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 67'ye yükseltirken, Mallorca ise 32 puanda kaldı.

Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlarken, Mallorca da sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.

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