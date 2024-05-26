Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 11:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 11:08

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024

Emekli maaşı, 16 Haziran'da başlayacak olan bayram dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere öne çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşların bayram öncesi hesaplara yatırılması için karar aldığı, 3 bin liralık bayram ikramiyesinin de haziran maaşıyla birlikte verileceği belirtildi. Peki, 2024 emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024
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Emekli maaşı, 16 Haziran'da başlayacak olan bayram dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere öne çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşların bayram öncesi hesaplara yatırılması için karar aldığı, 3 bin liralık bayram ikramiyesinin de haziran maaşıyla birlikte verileceği belirtildi.

16 Haziran'da başlayacak bayram nedeniyle ikramiye ödeme takvimi için en muhtemel tarih ise 10-14 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre tarihlere dağıtılacak.

Maaş ve ikramiye ödemelerinin ilk olarak SSK sonrasında Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına verilmesi bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli ikramiye ödemeleri Nisan ayının ilk haftası tamamlanacak. 2023 yılında Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleriyle birlikte maaşlarda hesaplara aktarılmıştı.

Bu yıl bayram tatili, memurlar için 9 gün sürecek. Kamu kurumu çalışanları 1.5 günlük idari izin yapacak. Maaş ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yapılırken bakanlık çalışanları bu tarihlerde izinli olacak.

Bayram sonrasında yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için memur ve emekli maaşı ödemelerinin 10 Nisan'da başlayacak bayramdan önce yatması bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme programına göre emekli bayram ikramiyeleri 2 Nisan tarihinden itibaren kademeli olarak yatırılacak.

İkramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapıldığından SSK, Bağ-Kur ve SSK emeklileri 3.000 lira ikramiyelerini farklı günlerde alabilecek.

Emekli bayram ikramiyeleri, ödemeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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