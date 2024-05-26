Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024

Emekli maaşı, 16 Haziran'da başlayacak olan bayram dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere öne çekildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşların bayram öncesi hesaplara yatırılması için karar aldığı, 3 bin liralık bayram ikramiyesinin de haziran maaşıyla birlikte verileceği belirtildi.

16 Haziran'da başlayacak bayram nedeniyle ikramiye ödeme takvimi için en muhtemel tarih ise 10-14 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre tarihlere dağıtılacak.