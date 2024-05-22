Bayern Münih yeni hocasını buldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Vincent Kompany ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih yeni hocasını buldu
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22 Mayıs 2024 23:34
Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak Bayern Münih yeni teknik direktörünü buldu.

BELÇİKALI HOCA GELİYOR

Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih gelecek sezon takımın başına Vincent Kompany'i getirmek üzere prensip anlaşmasına vardı.

Haberin detaylarında anlaşmanın bu hafta içerisinde de resmen açıklanacağı söylendi.

96 MAÇA ÇIKTI

Burnley'in başında 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.

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