Haber Tarihi: 04 Mayıs 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 15:48

Havalar ne zaman ısınacak? 2024 için Meteoroloji gün verdi

Son dakika... Yurdun bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak?

Havalar ne zaman ısınacak? 2024 için Meteoroloji gün verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendiremeye göre ise hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren artıyor.
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