19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2024 okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala arama motorunda araştırmalar da hız kazandı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Resmi tatil günleri ise şu şekildedir;

1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim bu yıl resmi tatil olarak kutlanan günlerdir.

19 Mayıs Pazar Günü İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.