Luyindama'dan geri dönüş mesajı

Galatasaray'dan Aralık 2023 tarihinde ayrılan ve şu anda herhangi bir takımda görev yapmayan Christian Luyindama, durumu ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYORUM"
Kongolu savunma oyuncusu, "Formda kalmak ve bir kulüp bulduğumda hazır olmak için bir kondisyoner ile çalışıyorum. İlk kez kontratsız kalıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor. Birçok oyuncu kariyerinde bu durumla karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.
Eski takımı Standard Liege'nin kendisiyle iletişime geçmesi durumunda geri dönüşe sıcak baktığını söyleyen Luyindama, "Benimle temasa geçerlerse görüşmeye açığım. İyi durumdayım ve ligi biliyorum. Standard Liege benim evim. Orada harika zaman geçirdim ve geri dönmem gerekiyorsa dönerim" sözlerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, Luyindama'yı Standard Liege'den önce 3 milyon euro karşılığında kiralamış ardından 5 milyon euro'ya bonservisini satın almıştı.
Galatasaray formasını 2019 - 2023 yılları arasında giyen Luyindama (2022'de Al-Taawoun'a, 2023'te Antalyaspor'a kiralık gitti) çıktığı 79 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
"BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYORUM"
Kongolu savunma oyuncusu, "Formda kalmak ve bir kulüp bulduğumda hazır olmak için bir kondisyoner ile çalışıyorum. İlk kez kontratsız kalıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor. Birçok oyuncu kariyerinde bu durumla karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.
Eski takımı Standard Liege'nin kendisiyle iletişime geçmesi durumunda geri dönüşe sıcak baktığını söyleyen Luyindama, "Benimle temasa geçerlerse görüşmeye açığım. İyi durumdayım ve ligi biliyorum. Standard Liege benim evim. Orada harika zaman geçirdim ve geri dönmem gerekiyorsa dönerim" sözlerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, Luyindama'yı Standard Liege'den önce 3 milyon euro karşılığında kiralamış ardından 5 milyon euro'ya bonservisini satın almıştı.
Galatasaray formasını 2019 - 2023 yılları arasında giyen Luyindama (2022'de Al-Taawoun'a, 2023'te Antalyaspor'a kiralık gitti) çıktığı 79 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
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