Haber Tarihi: 03 Mayıs 2024 17:30 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 17:30

KPSS ÖABT, önlisans, ortaöğretim başvurusu ne zaman? 2024

KPSS başvuruları için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Yayınlanan son dakika duyurusuyla başvuruların başladığı bildirildi. Lisans seviyesinde düzenlenecek sınava katılacak adaylar ise " 2024 KPSS başvuru ücreti ne kadar" sorusuna cevap arıyor. Kamu personeli seçme sınavı başvuruları her yıl olduğu gibi bu yılda ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sınava başvuru yapabilecek. Sınava katılacakları oturumları belirleyen adaylar KPSS sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Peki KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuru ekranı

KPSS ÖABT, önlisans, ortaöğretim başvurusu ne zaman? 2024
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KPSS Lisans 2024 başvuru ekranı, işlemlerini gerçekleştirecek adaylar tarafından ziyaret ediliyor. KPSS başvuru işlemleri, 2024 ÖSYM sınav takvimine göre bugün (3 Mayıs) başlayacak. Kamuda memur olmak isteyen üniversite mezunu adayların katılımı ile organize edilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru kılavuzu ile başvurular başlayacak. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden, aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Takvime göre KPSS lisans başvuruları mayıs ayında tamamlanacak. Peki, 2024 KPSS sınavı başvuruları ne zaman? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte, KPSS sınav ücreti bilgisi ve başvuru tarihi...

2024 KPSS LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans oturumları her yıl düzenlenirken, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde EKPSS sınavı da organize edilecek.

2024 yılında KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavları yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2024 yılı içerisinde organize edilecek KPSS sınav başvuru tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024-15.05.2024

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024

DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Katılacakları oturumları belirleyen adaylar ÖSYM'nin e-ÖDEMELER bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
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