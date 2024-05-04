Rennes, geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak gönderecek.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu tecrübesi kazanması ve daha fazla oynaması adına gelecek yıl kiralamayı düşündüğü belirtildi.



Rennes'te 25 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



Bertuğ Yıldırım'ın Rennes ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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