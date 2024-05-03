Dilan Polat intihar mı etti? Dilan Polat sağlık durumu

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ve kara para aklama, vergi kaçırma suçlarından haklarında dava açılarak tutuklanan Polat çiftiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın psikolojik durumunun iyi olmadığına dair haberler gündeme gelirken, son olarak arkadaşı olduğunu belirten Candan Toprak, yaptığı paylaşım ile gündem oldu.



Polat'ın kendisine zarar verdiğini ve vücudunda morluklar ile kesikler olduğunu öne sürdü.



"Dilan Polat intihara mı kalkıştı?" sorusu gündeme gelirken, Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya Odatv'ye sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kaya şunları söyledi:



"Evet sinir krizi geçirip kendisine zarar vermiş. Ama o gün doktor müdahale etmiş..."



"Bir sorun yok şu an. Bununla ilgili herhalde sağlıkçılar, doktorlar bir rapor hazırlarlar, değerlendirilir..."



"Daha önce bir ilaç düzenlemesi ve tedavi süreci oluşturulmuştu..."



"Bu son duruşmada içerikle karar uyuşmayınca sinir krizi geçirdi anladığım kadarıyla..."



"Şu an iyi, iki gün önce gördüm, bir sıkıntısı yok."



Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

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