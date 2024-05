Gelinim Mutfakta Aleyna neden elendi, neden gitti, ayrıldı?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, her bölümüyle izleyicilere nefes kesen anlar yaşatmaya devam ediyor. Dört farklı gelinin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda, kayınvalideler ise kendi gelinlerini bulmak ve onlara yüksek puanlar vermek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi, haftanın birincisi kim oldu ve 10 altın bileziği kim kazandı? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta bugün Kim elendi Yeşim mi Seda mı Gelinim Mutfakta'ya veda etti?



Gelinim Mutfakta Aleyna ve Songül neden yarışmaya gelmedi? Aleyna ile Songül Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Nursel Ergin, buraya gelmemek için 2 bahane sunuyorlar dedi. Nursel Ergin'in açıklamalarına göre programa gelmeyen Aleyna ve Songül hanım yarışmadan diskalifiye olarak elendi



Gelinim Mutfakta Puan Durumu



Gelinim Mutfakta'da her gün en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın finalinde ise toplam puanları en yüksek olan gelin, büyük ödül olan 10 altın bileziği kazanıyor. Bu hafta yarışmacılar arasındaki çekişme oldukça heyecanlı geçti. Damla, Seda, Yeşim ve Aleyna, hünerlerini sergileyerek kayınvalidelerden yüksek puanlar almaya çalıştı.



Haftanın ilk gününde Damla, Seda ve Yeşim 12 puanla eşit bir başlangıç yaparken, Aleyna 9 puanla günü tamamladı. İkinci gün Seda 13 puanla öne geçerken, Yeşim 11 puan, Damla ve Aleyna ise 7 puan aldı. Üçüncü günde Damla 19 puanla zirveye yerleşti, Seda 15 puan, Aleyna 13 puan ve Yeşim ise 3 puan elde etti.



Haftanın finalinde puanlar toplandığında Damla toplamda 44 puanla büyük bir başarı elde ederek 10 altın bileziğin sahibi oldu. Aleyna 32 puanla ikinci, Yeşim 25 puanla üçüncü ve Seda ise 28 puanla dördüncü sırada yer aldı.



Gelinim Mutfakta Kim Elendi (3 Mayıs 2024)



Damla: 44 puan (12+7+19+23)



Aleyna: 32 puan (9+7+13+12)



Yeşim: 25 puan (12+11+3+9)



Seda: 28 puan (12+13+15+3)



Bu haftanın elenen ismi ise Seda oldu. Diğer yarışmacılar ise performanslarını bir sonraki haftaya taşımak için mücadele edecek.



Gelinim Mutfakta, her bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Mutfaktaki hünerlerini sergilemek ve kayınvalidelerden tam puan almak isteyen gelinlerin kıyasıya rekabeti, programı ilgiyle takip eden izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.



Siz de Gelinim Mutfakta'daki heyecana ortak olmak ve birbirinden lezzetli yemeklerin tariflerini öğrenmek için hafta içi her gün Kanal D ekranlarını takip edebilirsiniz!

