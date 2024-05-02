Green Card başvuru sonuçları 2024: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kasım ayında başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş Green Card sonuçları sorgulaması yapıyor. Amerika'da oturum ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler Greend Card başvuru sonuçlarını dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek. ABD Yeşil kart başvuru sonucu için Mayıs ayı işaret edilmişti. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?



ABD'de yaşama ve çalışma hakkı için Green Card başvurusu yapan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.



ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.



GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.



Başvuru yapmış olan adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü'ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.



GREEN CARD NEDİR?



Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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