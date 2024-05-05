Simone Inzaghi: "Mehdi Taremi'yi transfer ettik"

Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi yeni sezonun ilk transferinin Mehdi Taremi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Simone Inzaghi: 'Mehdi Taremi'yi transfer ettik'
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05 Mayıs 2024 00:45
Bu sezon Serie A'da şampiyon olan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Inter ilk transferni gerçekleştirdi.

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Sassuolo maçının ardından yaptığı açıklamada Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Inzaghi'nin o açıklaması:

"Evet Mehdi Taremi'yi bedelsiz olarak Porto'dan kadromuza kattık. Uluslararası düzeyde önemli bir oyuncu, çok gol attı, bu yüzden bu hamleden çok memnunuz."

SEZON İSTATİSTİĞİ

Bu sezon Porto formasıyla 32 resmi maça çıkan Mehdi Taremi bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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