2.dönem 2.sınavlar ne zaman? 2024 MEB sınav takvimi

MEB ortak sınavlar ne zaman 2024? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavların birincisi tamamlandı.. İlk sınavların ardından süreç 2. ortak sınavlara geldi. Ortak sınavlar, öğrencilerin karne notlarında ortak sınav değerlendirmeleri ile ortaya çıkan not ortalamaları yer alacak. Peki 2. dönem 2. ortak sınavlar hangi tarihte, ne zaman? İşte, ayrıntılar.

8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2.yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurdu.

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.



Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

Ülke, il ve okulda yapılan tüm sınavlar notla değerlendirilecek. Tüm sınavların ağırlığı eşit olacak. Öğrenciler, 100 üzerinden aldığı puanı e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ancak ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacak. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacak.



ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ortak sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak MEB açıklamasına göre ortak sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre sınav sonuçlarının kasımın son haftasına kadar açıklanması ön görülüyor. Ortak sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.