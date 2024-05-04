Amedspor Süper Lig'e çıktı mı, şampiyon oldu mu?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, büyük avantajla girdiği son haftada kendi sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaştı.



Mücadelenin 0-0 bitmesiyle şampiyon olan Amedspor, 1.Lig'e yükseldi. Amedspor'un en yakın rakibi Kastamonuspor ise deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçlarla beraber Amedspor 36 maç sonunda 81 puan toplayarak ligi, Kastamonuspor'un 3 puan önünde lider tamamladı.



DEV EKRAN KURULDU



Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 33 bin kişilik stadın kapasitesinin yetersiz kalması üzerine futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekran kurdu. Kent Meydanı ve Park Orman'da kurulan dev ekranlarda futbolseverler, maçı canlı olarak izledi.



Bitiş düdüğünün ardından kent genelinde şampiyonluk kutlamaları başladı.

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