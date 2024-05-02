Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 16:32 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 16:32

Seçim görevli ücretleri parası yattı mı? 2024 seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanı seçim görevli ücretlerinin ödeme takvimi merak ediliyor. 31 Mart tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları ödemelerin hangi gün yatırılacağını araştırıyor. Seçim görevli ücretleri bu yıl memur maaşı katsayı oranlarına göre artış gösterdi. Sandık görevlisi ücreti 2088 TL olarak belirlenirken partili üyelere 699 TL ödeme yapılacak. Sandık parası ücretleri banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor. Ödemeler elden yapılmayacak. Peki Seçim görevli ücretleri yattı mı, nasıl sorgulanır? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

Seçim görevli ücretleri parası yattı mı? 2024 seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?
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Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde binlerce sandık görevlisi, sürecin sağlıklı işleyebilmesi için görev aldı. Seçim görevlilerinin büyük bir çoğunluğunu memurlar oluştururken gözler seçim paralarına çevrildi. 2023 yılında sandık görevlisi ücreti 870 lira olarak belirlenirken 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde verilecek ücret artış gösterdi. Sandık görevlisi, bina sorumlusu, sandık başkanı gibi sandık kurulu üyelerine yapılacak ödemeler memur maaşlarına göre belirleniyor. 2024 yılında memur maaşı katsayı oranına göre seçim paraları yeniden hesaplandı. Buna göre sandık görevlilerine 2.088 lira ödeme yapılacak. Peki Yerel seçim görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti nasıl sorgulanır? İşte, Sandık görevlisi ödemelerine ilişkin bilgiler…

YEREL SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının üzerinden 1 ay geçerken gözler görevli ücretlerine çevrildi.

Yerel seçimlerde görev alan sandık görevlilerine bu yıl 2.088 lira, partili üyelere ise 696 lira ödeme yapılacak.

Sandık kurulu başkanlarına yapılacak ödeme 2.947 liraya kadar çıkarken bina sorumlularına ise 2.936 lira verilecek.

Yüksek Seçim Kurulu henüz yerel seçim görevli ücretlerini hesaplara aktarmaya başlamadı. Mayıs ayı içerisinde ödemelerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREYE YATAR?

Yerel seçimlerde görev yapan partili üye, sandık görevlisi, sandık kurulu başkanı ve bina sorumlularına ödemeler elden yapılmıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi seçim görevli ücretleri il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ödemeler hesaplara aktarıldıktan sonra banka şubeleri üzerinden seçimde görev yapanlar ödemelerini alabilecek. Bir önceki yılda seçim paraları, kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

SEÇİM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık görevlisi, partili üye, sandık kurulu başkanı ve bina sorumlularına yapılacak ödemelerin herhangi bir sorgulama ekranı bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ödemeler başladıktan sonra yerel seçimlerde görev yapanlar, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden seçim paralarının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

YEREL SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2024

Sandık görevlileri: 2.088 TL

Partili üyeler: 699 TL

Sandık Kurulu Başkanı: 2.947 TL

Bina Sorumluları: 2.936 TL
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