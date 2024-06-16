Pierre van Hooijdonk: 'Weghorst'un gol atması tesadüf değil'

EURO 2024'ün D Grubu'nda Hollanda ile Polonya karşı karşıya geldi ve Hollanda karşılaşmayı 2-1 kazandı. Oyuna sonradan giren Wout Weghorst ise topa ilk dokunmasıyla topu ağlara gönderdi.



Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Pierre van Hooijdonk ise Wout Weghorst'un attığı golü değerlendirdi.



İşte van Hooijdonk'un o değerlendirmesi:



"Weghorst'un galibiyet golünü atması tesadüf değil. Oraya koşması içgüdüsel bir şey. Wout Weghorst'un gol mıknatısı çalışıyor, bunu önceki milli maçlarda da söylemiştim. O anda oraya koşuyorsun. Bu bir tesadüf değil. Herkes gol atmak ister ama Hollanda'da gol atmak için nereye koşacağını bilen tek dokuz numara o. Weghorst'un rolü yedek golcülük. Bu rolde ağırlığınca altın değerinde. İzlanda'ya attığı golün de harika olduğunu düşünüyorum. Basit bir vuruş gibi görünüyordu ama öyle değildi.



