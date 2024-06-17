Fenerbahçe'den Yasin Özcan için iki oyuncu!

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için harekat başlattı.
18 yaşındaki stoper için lacivert-beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ise Kent ile Joao Pedro'yu önerdi.
Kasımpaşa, bu teklife ise henüz yanıt vermedi.
18 YAŞINDA 40 MAÇA ÇIKTI
Yasin Özcan geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
18 yaşındaki stoper için lacivert-beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ise Kent ile Joao Pedro'yu önerdi.
Kasımpaşa, bu teklife ise henüz yanıt vermedi.
18 YAŞINDA 40 MAÇA ÇIKTI
Yasin Özcan geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.