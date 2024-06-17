Fenerbahçe'den Yasin Özcan için iki oyuncu!

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan için harekat başlattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Yasin Özcan için iki oyuncu!
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17 Haziran 2024 10:51
Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için harekat başlattı.

18 yaşındaki stoper için lacivert-beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ise Kent ile Joao Pedro'yu önerdi.

Kasımpaşa, bu teklife ise henüz yanıt vermedi.

18 YAŞINDA 40 MAÇA ÇIKTI

Yasin Özcan geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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