EURO 2024'ün dördüncü gününde 3 maç

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü gününde tam 3 maç oynanacak.



TSİ 16.00'da Romanya-Ukrayna maçıyla başlayacak maraton 19.00'da Halil Umut Meler'in yöneteceği Belçika-Slovakya maçıyla devam edecek ve 22.00'da oynanacak Avusturya-Fransa maçlarıyla son bulacak.



ROMANYA-UKRAYNA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşılaşacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. 66 bin kişi kapasiteli Münih Futbol Arena'da yapılacak maç, TSİ 16.00'da başlayacak.



Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveçli Espen Eskas olacak.



REKABETTE ROMANYA ÖNDE



Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaşacak.



İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.



UKRAYNA PLAY-OFF'TAN GELDİ



Eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile yarıştığı elemeleri geçemedi.



Zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.



Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Doğu Avrupa temsilcisi, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.



ROMANYA'DA 4 TANIDIK İSİM



Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.



Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguș, turnuvada forma giymeyi bekleyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Romanya: Nita, Ratiu, Dragușin, Rus, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Draguș, Mihaila.



Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.



BELÇİKA-SLOVAKYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşılaşacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak.



Uluslararası müsabakalarda 47 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.



HALİL UMUT MELER YÖNETECEK



Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.



Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.



REKABETTE BELÇİKA ÖNDE



Belçika ile Slovakya, daha önce 3 müsabakada karşı karşıya geldi.



İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda Belçika 1 kez kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Belçika 4, Slovakya 3 kez fileleri havalandırdı.



Slovakya, yarınki maçta kazanması durumunda hem EURO 2024'te son 16 tur kapısını aralayacak hem de Belçika karşısında tarihindeki ilk galibiyeti alacak.



BELÇİKA NAMAĞLUP GELDİ



Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.



F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Belçika, 20 puanla namağlup ve lider olarak doğrudan EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.



MUHTEMEL 11'LER



Belçika: Casteels, Faes, Witsel, De Cuyper, Castagne, Mangala, Onana, Doku, Trossard, De Bruyne, Lukaku.



Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.



AVUSTURYA-FRANSA



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya gelecek.



Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.



EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor.



Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.



ŞAMPİYONA YOLLARI



Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemeleri namağlup şekilde geçerek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.



Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya ise F Grubu'nda Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı.



FRANSA ÜSTÜN



İki takım arasında bugüne dek oynanan karşılaşmalarda Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.



Taraflar daha önce 15 maçta karşılaşırken, bunların 13'ünü Fransa, 9'unu ise Avusturya kazandı, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Fransa'nın 42 golüne, Avusturya 41 golle yanı verdi.



MUHTEMEL 11'LER



Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch.



Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe.



