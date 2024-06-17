Arda Turan, Galatasaraylı yıldızla anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu ile anlaştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Galatasaraylı yıldızla anlaştı
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17 Haziran 2024 09:05
Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözlemesi bulunan forvet Halil Dervişoğlu, yeni sezonda takımda düşünülmüyor.

Sarı kırmızılı oyuncuyu Bodrumspor'dan sonra ligin bir başka yeni takımı Eyüpspor da transfer etmek için girişimlere başladı.

24 yaşındaki oyuncunun Eyüpspor ile prensipte anlaştığı ve önümüzdeki sezon Arda Turan'ın çalıştırdığı takıma geçiş yapacağı öğrenildi.

Ayrılık için kolaylık sağlanacak

Galatasaray, 24 yaşındaki forveti geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılıların takımdan ayrılmasını istediği Halil için bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

5 gole katkı sağladı

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla başladığı sezona Hatayspor'da nokta koydu. Geçtiğimiz sezon her iki takımla toplamda 31 maça çıkan Halil, 4 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. 

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